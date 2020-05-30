Евгений Малкин и Анна Кастерова
Фото: Instagram
Анна Кастерова подробно прояснила ситуацию.
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, объяснила наличие у мужа американского гражданства и заступилась за хоккеиста, который подвергается из-за этого критике болельщиков.
«Это очень печально. Женя – патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация – нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия. Неважно, кто ты: выдающийся игрок НХЛ или помощник президента – у всех один сценарий.
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Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас – его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет», – заявила Кастерова в интервью «Спорт-Экспрессу».
- 33-летний Малкин – двукратный чемпион мира в составе сборной России.
- Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, плей-офф пройдет с участием 24 команд.
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