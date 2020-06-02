Александр присоенидился к скорбящим.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал убийство Джорджа Флойда американской полицией.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть то, что сейчас происходит повсеместно. Очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставатесь в безопасности, заботитесь друг о друге и своих семьях», – написал 34-летний Овечкин.

НБА Джей Ар Смит избил белокожего участника протестов и объяснил свой поступок 15 ЧАСОВ НАЗАД

В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.

Известные спортсмены также выходят на протесты.

Мэйуэзер перевел семье убитого Джорджа Флойда 88,5 тысячи долларов на похороны

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