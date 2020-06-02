Александр Овечкин
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Александр присоенидился к скорбящим.
Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал убийство Джорджа Флойда американской полицией.
«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть то, что сейчас происходит повсеместно. Очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставатесь в безопасности, заботитесь друг о друге и своих семьях», – написал 34-летний Овечкин.
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- В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.
- Известные спортсмены также выходят на протесты.
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