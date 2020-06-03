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Плющев: «Панарин начал понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато»

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Артемий Панарин

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Бывший коуч сборной России похвалил Панарина и поругал Задорова.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что Артемий Панарин поступает верно, не комментируя беспорядки в США.

Ранее экс-хоккеист сборной России Андрей Назаров раскритиковал «наших энхаэловских правдорубов, которые молчат».

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«В этом плане меня радует Артемий Панарин. Он постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато. Для этого нужен опыт, знания, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Никита Задоров», – сказал Плющев. Слова тренера приводит РИА «Новости».

  • По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
  • В интернете появились несколько видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и навалились на него втроем, а один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В итоге мужчина умер в реанимации.

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