В интернете появились несколько видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и навалились на него втроем, а один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В итоге мужчина умер в реанимации.