Хоккей
НХЛ

Жена Малкина: «Америка – враг России? Люди, которые так говорят, чувствуют к американцам зависть»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Анна Кастерова, Евгений Малкин

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Анна Кастерова не считает, что между государствами существует вражда.

Жена российского хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова поделилась мыслями об отношениях между Россией и США.

«Америка разве – враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Но сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу. Женя очень уважает своего президента. Когда он приезжает в Россию, они проводят время вместе на льду. Почему бы ему его не поддержать? Я не вижу каких-то противоречий. Разве Путин и Трамп не пожимают друг другу руку?» – цитирует Кастерову «Спорт-Экспресс».

НХЛ

«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста

30/05/2020 В 06:32
  • Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.
  • У Евгения есть американское гражданство.

Без Малкина и Кучерова. Кого из русских не хватило на Матче всех звезд-2020?

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

НХЛ

Отец Малкина – о возвращении хоккеиста в Россию: «Думаю, он несильно сюда рвется»

29/03/2020 В 12:38
НХЛ

«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста

30/05/2020 В 06:32
По теме
ХоккейНХЛПиттсбургЕвгений Малкин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НХЛ

Плющев: «Панарин начал понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато»

14 ЧАСОВ НАЗАД
НХЛ

Овечкин – об убийстве Джорджа Флойда: «Покойся с миром. Грустно видеть то, что сейчас происходит»

02/06/2020 В 08:55
Хоккей

Фетисов увел жену у футболиста Хидиятуллина. Мать девушки была против, Вагиз устраивал скандалы

01/06/2020 В 18:10
НХЛ

«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста

30/05/2020 В 06:32

Последние видео

Play Icon
Хоккей

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

00:02:56
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

00:05:36
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» хотел взять Кубок Стэнли дома, но «Бостон» уничтожил мечты «блюз»

00:04:17
Play Icon
Play Icon
НХЛ

Тарасенко отмолчался в пятом матче, но «Сент-Луис» все равно сделал шаг к трофею

00:03:41
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

ВЧЕРА В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

ВЧЕРА В 21:09
Play Icon
Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

ВЧЕРА В 12:04
Play Icon
Чемпионат Англии

Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро

02/06/2020 В 09:23
Чемпионат России

Семак – успешный тренер по результату, но не по игре. Новые неудачи в ЛЧ ему не простят

01/06/2020 В 15:26
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

01/06/2020 В 17:49
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

01/06/2020 В 16:28
Play Icon
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

01/06/2020 В 07:36
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

Дикий Холанн закинул двушку, но Неймар скрасил вечер для «ПСЖ». Смотри все голы – тут

19/02/2020 В 00:14
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПлющев: «Панарин начал понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато»