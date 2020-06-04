Анна Кастерова, Евгений Малкин
Фото: Instagram
Анна Кастерова не считает, что между государствами существует вражда.
Жена российского хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова поделилась мыслями об отношениях между Россией и США.
«Америка разве – враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Но сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу. Женя очень уважает своего президента. Когда он приезжает в Россию, они проводят время вместе на льду. Почему бы ему его не поддержать? Я не вижу каких-то противоречий. Разве Путин и Трамп не пожимают друг другу руку?» – цитирует Кастерову «Спорт-Экспресс».
«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста
- Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.
- У Евгения есть американское гражданство.
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