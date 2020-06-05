Хоккеист разложил все по полочкам.

Нападающий клуба НХЛ «Рейнджерс» Артемий Панарин выложил в инстаграм видео, в котором объяснил свою гражданскую позицию и отношение к современной политической системе России.

«Всем привет. Хотел немножко прояснить свою гражданскую позицию. Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по поводу этого. На самом деле с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких, и вообще, если это когда-либо будет возможно, всех жителей нашей страны. Просто некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я – нет. И прошу не путать родину и государство. Всем добра!» – заявил Панарин.

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Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».

В сезоне-2019/20 Артемий набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярки.

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