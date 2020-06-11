Получилось очень яркое фото.

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделилась с подписчиками новым изображением в инстаграм-историях.

На фото 35-летняя Анна позирует в коротком топе, обтягивающих лосинах и кроссовках – наверняка собирается на тренировку или возвращается из зала.

НХЛ Жена Малкина: «Америка – враг России? Люди, которые так говорят, чувствуют к американцам зависть» 04/06/2020 В 11:43

Кастерова и Малкин воспитывают сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и не будет доигран. Плей-офф пройдет с участием 24 команд.

Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный лучший бомбардир регулярки НХЛ.

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

Подписывайся на нас в инстаграме

НХЛ «Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста 30/05/2020 В 06:32