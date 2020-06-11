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Жена Малкина отправилась на тренировку в коротком топе и обтягивающих лосинах

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Анна Кастерова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
21 минут назад

Получилось очень яркое фото.

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделилась с подписчиками новым изображением в инстаграм-историях.

На фото 35-летняя Анна позирует в коротком топе, обтягивающих лосинах и кроссовках – наверняка собирается на тренировку или возвращается из зала.

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  • Кастерова и Малкин воспитывают сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года.
  • Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и не будет доигран. Плей-офф пройдет с участием 24 команд.
  • Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный лучший бомбардир регулярки НХЛ.

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

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