Анна Кастерова
Фото: Instagram
Получилось очень яркое фото.
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделилась с подписчиками новым изображением в инстаграм-историях.
На фото 35-летняя Анна позирует в коротком топе, обтягивающих лосинах и кроссовках – наверняка собирается на тренировку или возвращается из зала.
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- Кастерова и Малкин воспитывают сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года.
- Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и не будет доигран. Плей-офф пройдет с участием 24 команд.
- Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный лучший бомбардир регулярки НХЛ.
НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды
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