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Metaratings: экс-партнер Овечкина, уволенный за оскорбление чужой жены, близок к КХЛ

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Брендон Липсик

Фото: Imago

Автор:Eurosport
21 минут назад

Кажется, Брендан Липсик нашел новый клуб.

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Брендан Липсик, исключенный из клуба за оскорбление жены другого хоккеиста и нескольких одноклубников, может продолжить карьеру в КХЛ.

По информации Metaratings, Липсиком интересуется один из клубов Контитентальной хоккейной лиги, но его название не уточняется.

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  • В мае Липсик написал в приватном чате о жене форварда «Ванкувера» Тэннера Пирсона: «Погляди, какая она толстая». Еще он называл нескольких партнеров по команде неудачниками.
  • Боссы «Вашингтона» перевели хоккеиста на драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Одноклубник Овечкина назвал чужую жену толстой. Его выставили на драфт отказов

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