Брендон Липсик
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Кажется, Брендан Липсик нашел новый клуб.
Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Брендан Липсик, исключенный из клуба за оскорбление жены другого хоккеиста и нескольких одноклубников, может продолжить карьеру в КХЛ.
По информации Metaratings, Липсиком интересуется один из клубов Контитентальной хоккейной лиги, но его название не уточняется.
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- В мае Липсик написал в приватном чате о жене форварда «Ванкувера» Тэннера Пирсона: «Погляди, какая она толстая». Еще он называл нескольких партнеров по команде неудачниками.
- Боссы «Вашингтона» перевели хоккеиста на драфт отказов с последующим расторжением контракта.
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