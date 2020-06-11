Кажется, Брендан Липсик нашел новый клуб.

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Брендан Липсик, исключенный из клуба за оскорбление жены другого хоккеиста и нескольких одноклубников, может продолжить карьеру в КХЛ.

По информации Metaratings, Липсиком интересуется один из клубов Контитентальной хоккейной лиги, но его название не уточняется.

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В мае Липсик написал в приватном чате о жене форварда «Ванкувера» Тэннера Пирсона: «Погляди, какая она толстая». Еще он называл нескольких партнеров по команде неудачниками.

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