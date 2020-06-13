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«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

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Елизавета Федотова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
19 минут назад

Лиза Федотова против, чтобы ее посты появлялись в СМИ, но выкладывает их в общий доступ.

Елизавета Федотова, девушка российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева, высказалась о ДТП со смертельным исходом, виновником которого 8 июня стал известный актер Михаил Ефремов. После этого девушку раскритиковали и затравили в соцсетях.

«Извините, конечно. Но я просто в шоке от таких ситуаций. Как-то в баре в Москве видели этого человека пьяным в стельку. Он обращался к бармену со словами вроде: «Эй ты, Рыжий...» И дальше еще что-то нетактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно, что за человек. Но это ладно. Больше я в шоке с того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее. В смысле, «держись, Миша»? Это же просто жесть! Человек совершил преступление, и нет этому оправданий.

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А ситуации, когда преподаватели убивают учениц? Уже не помню, вроде в Питере это произошло. Сколько людей защищали этого убийцу – я просто поверить не могу. Говорили, что девушка сама виновата. Среди людей, которые так размышляют, очень страшно жить, если честно», – написала девушка Сергачева в телеграм-канале.

Позже Елизавета возмутилась, что ее мысли растиражировали в СМИ, и показала, какие комментарии она получила после поста о Ефремове.

«Я тут выкладываю иногда мысли на разные ситуации в мире, а их потом скидывают в газеты... Нет, конечно, я должна понимать, что я выкладываю это все на всеобщее обозрение, а значит должна быть готова к этому. Но... Неужели от того, что я девушка игрока НХЛ, мои мысли должны быть для кого-то ценны и значимы? Зачем это делают? Для кого? Для чего?

А еще бесит, потому что я тут пишу это все для адекватных людей, а ко мне после этих статей в директ валят толпы неадекватов с агрессивной точкой зрения. Зачем мне все это читать? При чем тут я?» – спросила девушка.

«Вот такое мне пишут после всяких статей. Я это тяжело переношу, к сожалению. Еще не выросла броня», – добавила Елизавета.

  • Сергачев – воспитанник хоккейной школы нижнекамского «Нефтехимика».
  • Выступает за «Тампу» с 2017 года.
  • В НХЛ-2019/20 Михаил провел 70 матчей, забросил 10 шайб и отдал 24 ассиста.

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