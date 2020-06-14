Артемий Панарин и Сергей Бобровский
Фото: Instagram
Не менее заслуженно, чем на льду.
Во время локдауна НХЛ провела необычную премию NHL Fan Choice – болельщики голосовали за любимых хоккеистов и клубы в забавных номинациях.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин победил в номинации «Гифка года». Смешной момент с участием Ови попал на видео в октябре 2019 года на разминке перед игрой с «Торонто». Александр на 0,2% обошел гифку Габриэля Ландескога.
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Форвард «Колорадо» Маккиннон: «Панарин должен выиграть «Харт Трофи» в этом году»
10/06/2020 В 14:22
Победа в номинации «Лучший броманс» досталась нападающему «Рейнджерс» Аретемию Панарину и вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому, которые до сезона-2019/20 вместе играли за «Коламбус». Они набрали 35,4% голосов.
- С итогами остальных номинаций можно ознакомиться здесь.
- В частности, выбирали лучшую бороду сезона, лучшую собаку года и так далее.
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