Не менее заслуженно, чем на льду.

Во время локдауна НХЛ провела необычную премию NHL Fan Choice – болельщики голосовали за любимых хоккеистов и клубы в забавных номинациях.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин победил в номинации «Гифка года». Смешной момент с участием Ови попал на видео в октябре 2019 года на разминке перед игрой с «Торонто». Александр на 0,2% обошел гифку Габриэля Ландескога.

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Победа в номинации «Лучший броманс» досталась нападающему «Рейнджерс» Аретемию Панарину и вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому, которые до сезона-2019/20 вместе играли за «Коламбус». Они набрали 35,4% голосов.

С итогами остальных номинаций можно ознакомиться здесь

В частности, выбирали лучшую бороду сезона, лучшую собаку года и так далее.

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