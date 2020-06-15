Революция тела от Александра Великого.

За время межсезонья многие хоккеисты набирают вес, отдыхая от тренировок, попивая пиво и поедая пельмени из Кубка Стэнли. Одна из задач тренировочного лагеря – вернуть их в боеспособный вид. Летом 2017-го Алекс Овечкин сделал чуть больше, и это помогло ему осуществить мечту.

Впервые вопросы к форме Ови появились в июле 2011-го. Он давал интервью клубному ТВ. Никто уже не вспомнит, о чем говорил восьмой номер «Кэпс», но всем бросился в глаза огромный живот – как будто за пару месяцев он выпил не одну бочку ячменного напитка. «Я не понимаю, как получилась такая картинка – опухшие руки, а лицо словно после недельного похмелья», – оправдывался Александр. Следующий сезон он провел средне для своего уровня, а «Вашингтон» вылетел от «Рейнджерс» в полуфинале конференции.

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Больше пивного живота у Ови не наблюдалось, но было видно, что он тяжеловат. В сезоне-2016/17 он весил 108,5 кг – нормальный показатель для силового форварда вроде Патрика Маруна и Милана Лючича. Но для технаря роста Алекса, тем более возрастного, в современном хоккее норма – на 10 кило меньше. В том году Овечкин настрелял 33 шайбы – худший показатель с того самого 2011-го, после которого у него и обнаружился такой красивый живот. Тогда он меньше бросал сам и больше играл на партнеров – количество ассистов по сравнению с прошлыми годами выросло в полтора раза.

Но в плей-офф «столичные» в очередной раз вылетели от «Питтсбурга». После изнурительной семиматчевой серии с «Торонто» Алекс двигался заметно медленнее Кросби с Малкиным, набрал всего 2+3 и закончил сезон в третьем звене. Не помогло даже то, что в той регулярке он получал 18 с половиной минут айстайма вместо прежних 20 с половиной. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан и главный тренер Барри Тротц сказали, что он должен прибавить в скорости. А путь к этому один: сбросить вес.

Александр Овечкин до похудения Фото: Getty Images

Овечкин начал тренироваться за две недели до старта лагеря и сразу дал телу мощную нагрузку. Клуб выделил под него группу тренеров по физподготовке. Побольше бега, поменьше тяжелой атлетики. Чтобы держать процесс под контролем, в Россию прилетел сам Тротц. Когда форвард впервые в межсезонье появился перед журналистами, те пришли в шок. Возникло ощущение, что Алекс убрал не то что 10, а все 15 кг.

Взвешивание показало, что он потерял не более двух кило. На вопросы журналистов, как такое возможно и есть ли у него какая-то особая программа, Овечкин хитро улыбнулся и ответил: «Нет, я делал все то же самое, что и обычно. Говорите, я сбросил 10 килограммов? Да вы что, у меня бы тогда одни кости остались». По его словам, диета осталась прежней, да и в начале тренировок на две недели раньше лагеря нет ничего внеземного. Вместе с этим он произнес ставшее знаменитым: «Мы не будем отстоем в этом сезоне».

В профиле Овечкина действительно до сих пор обозначен вес 107 кг. «Самое главное не потеря веса как таковая, а изменение структуры тела. Он обладал удивительной силой, и сейчас он ее вернул, что изменило внешний вид Ови. Это вопрос исключительно спортивной формы и готовности к игре», – сказал Барри Тротц. По всей видимости, Александр действительно сбросил лишний вес, но вместо него набрал другой, более полезный – мышечный.

«Вашингтон» действительно не был отстоем в сезоне-2017/18. Дело не только в Овечкине. Во-первых, Тротц здорово перераспределил нагрузку на всю команду. В двух предыдущих сезонах «Кэпиталс» разрывали регулярку и быстро горели в плей-офф – примерно то же самое произошло с «Тампой» в 2019-м. «Столичные» стали скромнее, расположились на третьем месте на Востоке, но сэкономили силы и настрой перед плей-офф. Во-вторых, команда стала меньше зависеть от капитана. Раньше результат «Вашингтона» делало звено Овечкин – Бэкстрём – Оши, но синергия с Евгением Кузнецовым оказалась мощнее, что дало команде сразу две топовые связки с возможностью их перетасовать. А еще появились Ларс Эллер, Том Уилсон, Андре Бураковски, здорово заиграл Деванте Смит-Пелли. В-третьих, Тротц поработал над традиционно самой слабой линией «Кэпс» – оборонительной. Тут не обошлось без помощи бывших «пингвинов» Брукса Орпика и Мэтта Нисканена.

Но без уверенности капитана ни о каком финале с «Вегасом» речи бы не шло. Он стал двигаться легче, особенно это было заметно в концовках матчей и ближе к весне-лету. А главное – увереннее. Алекс вернулся и к 20 минутам за игру, и к 49 шайбам за сезон. Плюс еще 15 в плей-офф. Из «офиса», выходами один в ноль – как угодно. Игра на партнеров тоже никуда не делась: по 38 передач два года подряд. И никакой суеты, даже если команда проигрывала. Чем закончился первый после преображения сезон, лишний раз напоминать не стоит.

Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Прошло два года. Ови и сейчас выбивает полтинник за сезон. Ему 34, но симптомов конца карьеры пока не видно. Разговоры о том, доберется ли Овечкин до рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру, затмевают споры о претендентах на Кубок Стэнли. Благодаря профессионализму и работе над собой восьмой номер «Вашингтона» достиг одной из главных целей в жизни и попал на один уровень с главными легендами НХЛ.

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