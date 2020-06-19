TSN: в «Тампе» Кучерова, Василевского и Сергачева 5 случаев заражения коронавирусом

Заболевшие отправлены на карантин, их фамилии пока не называются.

В клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Журналист TSN Боб Маккензи сообщает, что заболели три хоккеиста и два сотрудника клуба. Зараженные отправлены на карантин, тренировки команды приостановлены. Если после нового тестирования положительных случаев не будет, «Тампа» вернется в прежний режим.

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Фамилии заболевших хоккеистов не уточняются. За «Тампу» выступают три российских игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

Плей-офф состоится с участием 24 команд.

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

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