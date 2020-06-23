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Василевский похвастался трофеем с рыбалки – Андрей поймал акулу

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Андрей Василевский

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 30 минут

Кипер «Тампы» утверждает, что отпустил рыбу.

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский похвастался фото с рыбалки.

На снимке видно, что уловом кипера стала небольшая акула. «Поймал свою первую мини акулу. (Аккуратно и быстро отпущена обратно в воду)», – подписал пост спортсмен.

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