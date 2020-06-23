Василевский похвастался трофеем с рыбалки – Андрей поймал акулу

Андрей Василевский
Фото: Instagram
Кипер «Тампы» утверждает, что отпустил рыбу.
Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский похвастался фото с рыбалки.
На снимке видно, что уловом кипера стала небольшая акула. «Поймал свою первую мини акулу. (Аккуратно и быстро отпущена обратно в воду)», – подписал пост спортсмен.
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