Российского форварда обогнали Марио Лемье и Сидни Кросби.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года, составленном журналистами сайта лиги.

Рейтинг возглавил Марио Лемье, выбранный «Питтсбургом» в 1984 году, по итогам голосования он набрал 192 очка. На второй строчке расположился Сидни Кросби («Питтсбург», 2005 год, 180 очков), Овечкин замкнул тройку лучших («Вашингтон», 2004 год, 165).

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Также в десятку лучших вошли Коннор Макдэвид (149 очков), Патрик Кейн (145), Майк Модано (102), Дэйл Хаверчук (100), Эрик Линдрос (99), Джо Торнтон (93) и Матс Сундин (77).

Овечкин в 1152 матчах регулярных чемпионатов НХЛ набрал 1278 очков (706 голов и 572 результативные передачи), в 128 играх плей-офф Александр заработал 126 баллов (65 + 61).

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