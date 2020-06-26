«У меня есть опасения за процветание НХЛ». Панарин выступил с заявлением о возобновлении сезона

Канадский журналист сравнил его слова с взорвавшейся бомбой.

Российский хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин выступил с заявлением о возобновлении сезона НХЛ после локдауна из-за пандемии коронавируса.

«Очень жду плей-офф за «Рейнджерс». У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и за долгосрочное процветание НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев путем условного уменьшения зарплаты, в том числе на протяжении кризиса из-за пандемии, даже несмотря на то, что капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу.

НХЛ НХЛ раздала смешные премии. Овечкин взял номинацию лучшей гиф, Панарин и Бобровский – лучший броманс 14/06/2020 В 07:02

Мы, как игроки, не можем возобновить игры, не имея уже заключенного соглашения. Также я знаю, что выбор городов для проведения плей-офф продолжается. Я искренне желаю, чтобы мои товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить игры на домашней арене, и вернуть рабочие места и экономические возможности в Нью-Йорк для фанатов и всех жителей города», – написал 28-летний Панарин.

На слова хоккеиста отреагировал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. «Звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин в четверг днем взорвал бомбу огненной публикацией в социальных сетях. Появляется вопрос: «Что его так расстроило?» – твитнул Фридман.

Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».

Плей-офф НХЛ стартует с участием 24 команд.

1\

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

НХЛ Форвард «Колорадо» Маккиннон: «Панарин должен выиграть «Харт Трофи» в этом году» 10/06/2020 В 14:22