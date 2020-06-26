Сынишка Овечкина забросил 10 шайб папиной клюшкой

Мальчику исполнится два года только в августе.

Старший сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина показал, как ловко управляется с отцовской клюшкой.

Мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет, забросил 10 шайб в пустые ворота. «Давай гол, Сереж, забивай», – подбодрил сына Овечкин. «Гол, папа!» – радостно отреагировал тот.

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Сережа Овечкин отпразднует второй день рождения в августе.

В мае у Александра и его жены Анастасии Шубской родился второй сын, его назвали Ильей.

У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей

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