Сынишка Овечкина забросил 10 шайб папиной клюшкой

Сын Александра Овечкина
Фото: Instagram
Мальчику исполнится два года только в августе.
Старший сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина показал, как ловко управляется с отцовской клюшкой.
Мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет, забросил 10 шайб в пустые ворота. «Давай гол, Сереж, забивай», – подбодрил сына Овечкин. «Гол, папа!» – радостно отреагировал тот.
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Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ
15 ЧАСОВ НАЗАД
- Сережа Овечкин отпразднует второй день рождения в августе.
- В мае у Александра и его жены Анастасии Шубской родился второй сын, его назвали Ильей.
У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей
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