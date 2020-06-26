Плющев: «Отношение к Панарину в США изменится. Его все в попу целовали, а сейчас будет по-другому»

Экс-коуч сборной России не первый раз жестко критикует Артемия.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал заявление форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина касательно ситуации с эскроу в НХЛ.

«Наверное, на Панарина тоже подействовали пандемия и карантин. Есть правила, по которым живут в том или ином государстве, есть статус и положение. Повышение эскроу – это не решение одного или двух чиновников. Наверное, с этим мнением согласен в том числе и профсоюз хоккеистов. Поэтому поднимать по этому вопросу какую-то бучу, наверное, как-то неэтично.

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Тем более господин Панарин так восхищался системой американского образа жизни. Поэтому немножко непонятно. Ему же здесь, в России, особенно не нравится. А там он просто взахлеб обо всем пишет. Думаю, там такие заявления не воспринимают в положительном плане. Далеко не каждый американец получает такие зарплаты, как игроки НХЛ.

Вполне возможно, что отношение к господину Панарину немножко изменится. Когда он был на волне негативного отношения к российской действительности, его все там в попу целовали, а сейчас, думаю, все будет по-другому», – цитирует Плющева Sport24.

Эскроу – это процент, который НХЛ удерживает с зарплат игроков в течение сезона, чтобы соблюсти равновесие доходов. Клубы и игроки получают по 50% общих доходов, исходя из этого принципа рассчитывается потолок зарплат.

Сейчас эскроу составляет 11%. НХЛ хочет поднять эскроу до 25%.

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