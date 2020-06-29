Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс» – «Лос-Анджелес Кингс»
Фото: Getty Images
Александр не оставил соперникам шансов в голосовании.
НХЛ признала российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим хоккеистом в истории лиги, выступавшим под восьмым номером.
34-летний Овечкин набрал 53 очка в голосовании журналистов с официального сайта НХЛ. Второе место и 39 очков – у Теему Селянне, третье и 13 – у Кэма Нили. «Великая восьмерка, разве нужно говорить что-то еще?» – гласит подпись к публикации НХЛ.
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- В сезоне-2019/20 Овечкин стал лучшим снайпером регулярки в девятый раз.
- Александр идет восьмым в рейтинге лучших снайперов НХЛ за всю историю – у него 706 шайб.
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