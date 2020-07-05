Иван Барбашев и Владимир Тарасенко с Кубком Стэнли
Фото: Getty Images
В команде два игрока из России – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
Коронавирус обнаружен в рядах сильнейшей команды Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает St. Louis Post-Dispatch, положительные тесты сдали четверо хоккеистов основной команды и один из тренеров. Имена заболевших не называются. «Блюзмены» были вынужден прекратить тренировки.
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За «Блюз» выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
- «Сент-Луис» – действующий обладатель Кубка Стэнли.
- Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за пандемии, дата старта расширенного плей-офф по-прежнему не определена.
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