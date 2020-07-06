35 хоккеистов НХЛ заражены коронавирусом

23 заболевших игрока участвовали в последнее время в тренировках.

НХЛ объявила, что почти три дюжины хоккеистов лиги сдали положительные тесты на наличие коронавируса.

На 6 июля 396 хоккеистов поучаствовали в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа подготовки к возобновлению сезона. Ими были сданы 2,9 тысячи тестов – 23 игрока оказались заражены, говорится в официальном заявлении. Еще 12 хоккеистов, начиная с 8 июня, сдали положительные тесты, находясь на самоизоляции.

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Регулярный чемпионат-2019/20 был досрочно завершен.

В расширенном плей-офф должны выступить 24 команды, дата рестарта неопределенна.

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