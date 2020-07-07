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НХЛ возобновится 1 августа квалификацией плей-офф

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Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс» – «Лос-Анджелес Кингс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Привыкаем к необычному формату.

НХЛ объявила дату рестарта сезона после пандемии коронавируса.

Лигой и Ассоциацией игроков было принято совместное решение, что 13 июля стартуют официальные тренировочные сборы, 26 июля команды отправятся в принимающие города, а 1 августа начнется квалификационный раунд.

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  • В квалификационном раунде сыграют 16 команд – по 8 из каждой конференции.
  • Лучшие 8 команд определят номер посева без квалификационного турнира.

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

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