НХЛ возобновится 1 августа квалификацией плей-офф

Привыкаем к необычному формату.

НХЛ объявила дату рестарта сезона после пандемии коронавируса.

Лигой и Ассоциацией игроков было принято совместное решение, что 13 июля стартуют официальные тренировочные сборы, 26 июля команды отправятся в принимающие города, а 1 августа начнется квалификационный раунд.

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В квалификационном раунде сыграют 16 команд – по 8 из каждой конференции.

Лучшие 8 команд определят номер посева без квалификационного турнира.

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