НХЛ возобновится 1 августа квалификацией плей-офф

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс» – «Лос-Анджелес Кингс»
Фото: Getty Images
Привыкаем к необычному формату.
НХЛ объявила дату рестарта сезона после пандемии коронавируса.
Лигой и Ассоциацией игроков было принято совместное решение, что 13 июля стартуют официальные тренировочные сборы, 26 июля команды отправятся в принимающие города, а 1 августа начнется квалификационный раунд.
НХЛ
35 хоккеистов НХЛ заражены коронавирусом
15 ЧАСОВ НАЗАД
- В квалификационном раунде сыграют 16 команд – по 8 из каждой конференции.
- Лучшие 8 команд определят номер посева без квалификационного турнира.
НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
НХЛ
St. Louis Post-Dispatch: четверо игроков «Сент-Луиса» заразились коронавирусом
ВЧЕРА В 10:24
НХЛ
Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ
29/06/2020 В 13:03