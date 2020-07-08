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Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» отказался менять название и логотип

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Логотип «Чикаго Блэкхокс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Решение объяснили уважением к личности Черного Ястреба.

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» сообщил, что не планирует менять название или логотип, поскольку с уважением относится к историческому лицу, которое вдохновляло поколения коренных американцев.

«Чикаго» косвенно назван в честь Черного Ястреба (Black Hawk) – вождя племени сауков, участвовавшего в англо-американской войне в начале XIX века.

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«Название и логотип «Чикаго Блэкхокс» символизируют важную и историческую личность, Черного Ястреба, чья жизнь вдохновляла поколения коренных американцев, ветеранов и общественность. Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань, и мы благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре. Двигаясь вперед, мы стремимся поднять планку еще выше, чтобы повысить осведомленность о Black Hawk и о важном вкладе всех коренных американцев», – говорится в заявлении клуба.

  • Ранее о возможном изменении названия сообщили клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» и бейсбольный клуб «Кливленд Индианс».
  • Вопрос о смене названий клубов был поднят на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции.

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» может сменить название из-за обвинений в расизме

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