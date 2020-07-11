НХЛ разрешила хоккеистам играть на Олимпиадах, но сперва нужно договориться с IIHF и МОК

Вряд ли эти организации будут против.

НХЛ и профсоюз игроков продлили коллективное трудовое соглашение на четыре года до 15 сентября 2026 года.

«Сегодня НХЛ и ее игроки анонсировали важнейшее соглашение, относящееся к неизвестности, с которой мы все столкнулись. Это обозначает завершение сезона-2019/20 и заложенный фундамент в продолжающийся долгосрочный рост нашей лиги», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в официальном комментарии.

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Стороны утвердили рестарт сезона 1 августа, потолок зарплат – на уровне 81,5 миллиона долларов, увеличили минимальную зарплату с 700 тысяч долларов до 750-775 тысяч в зависимости от сезона.

Также лига разрешила хоккеистам участвовать в Олимпийских играх.

«Игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду и примут участие в Играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Это произойдет, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом. Игроки НХЛ не принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане после того, как ездили на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах», – говорится в заявлении.

1 августа стартует квалификация плей-офф, в которой сыграют 16 команд – по 8 из каждой конференции.

Лучшие 8 команд определят номер посева без квалификационного турнира.

НХЛ возобновится 1 августа квалификацией плей-офф

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НХЛ НХЛ возобновится 1 августа квалификацией плей-офф 07/07/2020 В 09:22