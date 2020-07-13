Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Россия, ЧМ-2018
Фото: From Official Website
Со следующего сезона Кирилл будет выступать в НХЛ.
Нападающий Кирилл Капризов продолжит карьеру в НХЛ.
Игрок из России подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой». Об этом сообщается на официальном сайте «Миннесоты».
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Контракт вступает в силу с нынешнего сезона. Капризов присоединится к тренировочному лагерю «дикарей» и сможет сжечь первый сезон контракта новичка, но при этом не выступит в стартующем в августе расширенном плей-офф.
- «Минессота» выбрала Капризова в пятом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 135-м номером.
- Последние три года форвард выступал в КХЛ за ЦСКА. Всего в лиге он провел 293 матча и набрал 230 (113 + 117) очков. Кирилл стал самым молодым автором 100 шайб в истории КХЛ.
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