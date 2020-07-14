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Сергачев обнаружил на лбу шрам в виде молнии и полетал на клюшке в промо плей-офф НХЛ

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Михаил Сергачев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

Креативщики «Тампы» придумали волшебный ролик к возобновлению сезона.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев снялся в промо клуба перед стартом плей-офф НХЛ.

Хоккеист примерил образ Гарри Поттера – надел круглые окуляры и нацарапал на лбу характерный шрам. По сюжету видео, защитнику пришло приглашение на тренировочный сбор, и он, по примеру прототипа, пакует вещи и отправляется в школу волшебства. По пути Сергачев заходит в магазин за новой клюшкой и, как на метле, прилетает к тренировочному комплексу.

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