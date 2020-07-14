Сергачев обнаружил на лбу шрам в виде молнии и полетал на клюшке в промо плей-офф НХЛ

Креативщики «Тампы» придумали волшебный ролик к возобновлению сезона.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев снялся в промо клуба перед стартом плей-офф НХЛ.

Хоккеист примерил образ Гарри Поттера – надел круглые окуляры и нацарапал на лбу характерный шрам. По сюжету видео, защитнику пришло приглашение на тренировочный сбор, и он, по примеру прототипа, пакует вещи и отправляется в школу волшебства. По пути Сергачев заходит в магазин за новой клюшкой и, как на метле, прилетает к тренировочному комплексу.

НХЛ Сергачев вступил в драку с Уэбером и повалил великого Ши на лед 06/03/2020 В 09:12

В Кубке Стэнли примут участие 24 команды лиги – в этом году розыгрыш пройдет в расширенном формате.

Лучший хоккей мира вернется 1 августа.

Йобчик, Жопчик, восьмой номер. Как польский ноунейм победил «Красную машину» и русский язык

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

НХЛ Сергачев выложил фото в свитере с рождественским Путиным и закрыл комментарии 17/12/2019 В 11:00