Вратарь ЦСКА Сорокин подписал контракт новичка с «Айлендерс»

Илья Сорокин
Фото: Getty Images
Условия соглашения оцениваются в пользу хоккеиста – ему зачтут текущий сезон, в котором он не сыграет.
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».
The Athletic информирует, что по условиям контракта 24-летний хоккеист не сыграет в плей-офф сезона-2019/20, но этот год будет засчитан ему по однолетнему контракту новичка. Когда плей-офф завершится, Сорокин станет ограниченно свободным агентом и получит возможность подписать с клубом полноценный контракт.
КХЛ
Шведский вратарь нанес на шлем изображение Третьяка
ВЧЕРА В 11:11
«Я долго колебался. Была непонятная ситуация в связи с пандемией в мире. Процесс получился затянутым, но все счастливо сложилось», – прокомментировал Сорокин трансфер для «Матч ТВ».
- Сорокин – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018.
- В составе ЦСКА он завоевал Кубок Гагарина и стал MVP.
Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
КХЛ
StarHit: Телегин утаил от Пелагеи часть имущества и присвоил деньги
08/07/2020 В 14:06
КХЛ
StarHit: Пелагея подала на развод с Телегиным, пара будет судиться
27/05/2020 В 08:32