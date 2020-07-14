Вратарь ЦСКА Сорокин подписал контракт новичка с «Айлендерс»

Условия соглашения оцениваются в пользу хоккеиста – ему зачтут текущий сезон, в котором он не сыграет.

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

The Athletic информирует, что по условиям контракта 24-летний хоккеист не сыграет в плей-офф сезона-2019/20, но этот год будет засчитан ему по однолетнему контракту новичка. Когда плей-офф завершится, Сорокин станет ограниченно свободным агентом и получит возможность подписать с клубом полноценный контракт.

КХЛ Шведский вратарь нанес на шлем изображение Третьяка ВЧЕРА В 11:11

«Я долго колебался. Была непонятная ситуация в связи с пандемией в мире. Процесс получился затянутым, но все счастливо сложилось», – прокомментировал Сорокин трансфер для «Матч ТВ».

Сорокин – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018.

В составе ЦСКА он завоевал Кубок Гагарина и стал MVP.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой»

Подписывайся на нас ВКонтакте

КХЛ StarHit: Телегин утаил от Пелагеи часть имущества и присвоил деньги 08/07/2020 В 14:06