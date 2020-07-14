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Вратарь ЦСКА Сорокин подписал контракт новичка с «Айлендерс»

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Илья Сорокин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Условия соглашения оцениваются в пользу хоккеиста – ему зачтут текущий сезон, в котором он не сыграет.

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

The Athletic информирует, что по условиям контракта 24-летний хоккеист не сыграет в плей-офф сезона-2019/20, но этот год будет засчитан ему по однолетнему контракту новичка. Когда плей-офф завершится, Сорокин станет ограниченно свободным агентом и получит возможность подписать с клубом полноценный контракт.

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«Я долго колебался. Была непонятная ситуация в связи с пандемией в мире. Процесс получился затянутым, но все счастливо сложилось», – прокомментировал Сорокин трансфер для «Матч ТВ».

  • Сорокин – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018.
  • В составе ЦСКА он завоевал Кубок Гагарина и стал MVP.

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