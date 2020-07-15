Капризов и еще 3 звезды ЦСКА уехали в НХЛ. Комментатор Дехтярев предсказал будущее русских в США

Русская лига заметно ослабла.

14 июля сразу четыре игрока ЦСКА перешли в клубы НХЛ: Кирилл Капризов – в «Миннесоту», Александр Романов – в «Монреаль», Илья Сорокин – в «Айлендерс», Игорь Григоренко – в «Коламбус». Хоккейный комментатор Владимир Дехтярев поделился с Eurosport.ru ожиданиями от игры этих игроков в заокеанской лиге.

– Если есть возможность, если у ребят есть желание и чувство, что они готовы, то, конечно, надо ехать. От этого никуда не уйти: НХЛ – лучшая лига мира, поиграть против сильнейших игроков – всегда огромный стимул.

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– У вас нет ощущения, что Капризов немного засиделся в КХЛ и мог уезжать уже Пхёнчхана?

– Соглашусь, засиделся. С другой стороны, он сам решал оставаться в России: может быть, был не готов или контрактные обязательства мешали. А так, да, он давно перерос КХЛ, где уровень игры ниже. Решение попробовать себя в НХЛ – абсолютно правильное.

– Насколько «Миннесота» походит ему?

– «Миннесота» сейчас рассталась с несколькими игроками, поменяла тренера – ушел Брюс Будро. На мой взгляд, он очень хорошо подходил бы Капризову. Это тренер, который любит атакующий хоккей, иногда даже в ущерб обороне. Но в любом случае у Капризова сейчас очень хороший шанс себя проявить с учетом небольшой перестройки, которую затеяли «дикари».

– Романов был одним из лидеров сборной на последнем МЧМ. Насколько велики его шансы стать в перспективе одним из лучших российских защитников? И насколько ему в этом подходит «Монреаль», особенно с точки зрения адаптации в лиге?

– Все задатки у него есть. Плюс у «Канадиенс» есть шанс побиться за Лафренье – первого номера драфта – «Монреаль» будет строить новую команду.

Александр Романов на МЧМ-2020 Фото: Getty Images

Другой вопрос, что в «Монреале» привыкли сразу получать результат. Команда давно не выигрывала Кубок Стэнли, а 24 трофея за всю историю обязывают побеждать хотя бы раз в десятилетие. Болельщики следят очень внимательно. Можно вспомнить историю с Володей Малаховым, который катался на лыжах – это увидел кто-то из фанатов, мгновенно об этом узнало руководство клуба, и у Малахова возникли большие проблемы. В этом аспекте Романову будет непросто, хотя он знал, куда идет – так что справится.

– Он готов играть в первых двух парах?

– Ну первая-вторая пара – это, наверное, пока еще рановато. Одно дело ты поиграл на молодежном уровне и в ЦСКА, когда за тобой следили скауты, а совсем другое вжиться в систему нового клуба. Первые пары проводят на площадке больше 20 минут – вряд ли ему сейчас это доверят.

– Но его брали под основную команду? Или год-два он проиграет в АХЛ?

– Сложный вопрос. Мы видим примеры игроков 18-19 лет, которые успешно выступают за главную команду. Шанс ему дадут точно. Там же есть вариант, что ты играешь девять игр, и дальше тебя могут спустить в команду пониже – контракт новичка Романова это предусматривает. Все зависит от Александра и от набора защитников в клубе – может быть, кого-то обменяют или травмы.

– Сорокин приходит в «Айлендерс» как первый номер? Увидим мы русскую связку вратарей с Варламовым? Или Семену стоит беспокоиться за место в команде?

– Говорить о том, что Сорокин придет и сразу станет первым номером, сложно. Тем более что он сможет играть только с нового сезона, то есть с зимы. Я слышал, что руководство «Айлендерс» хочет расстаться со вторым номером немцем Томасом Грайссом – значит, они рассчитывают на Сорокина.

Илья Сорокин Фото: Getty Images

В плюс Сорокину то, что система игры Барри Тротца очень подходит для любого вратаря. Тот же Варламов показал очень неплохие показатели в том сезоне. Одно время «Айлендерс» даже шли по пропущенным шайбам наравне с «Бостоном». Это большой бонус для Ильи. А так посмотрим, мы помним случаи, когда, например, Бобровский вытеснил Брызгалова.

Но нельзя сбрасывать со счетов и контракт Варламова – больше 4 млн долларов. Не думаю, что его сразу посадят на лавку. Не знаю, как насчет первого номера, но Сорокину точно дадут время, он адаптируется, и тогда уже боссы «Айлендерс» сделают выводы.

– Григоренко. Первый заход в НХЛ у него не слишком получился. Каковы шансы, что в «Коламбусе» пойдет успешнее?

– Михаил повзрослел – по крайней мере, должен был. Сейчас на него рассчитывают, как на игрока, который будет приносит конкретную пользу. Если в этом году проявить себя не удастся, то есть шанс вновь с НХЛ расстаться. У меня есть сомнения по поводу тренера. Джон Торторелла – довольно строгий тренер. Руководители клуба попросили его быть менее жестким к игрокам. Вопрос, насколько Григоренко сможет влиться в эту систему?

Михаил Григоренко Фото: Getty Images

Хотя сейчас у «Коламбуса» есть проблемы, а Михаил – игрок креативный, который может и сам придумать момент, и другим помочь. В отсутствии других креативных хоккеистов у «жакетов» у него должно получиться.

– Что ждет ЦСКА, который потерял стольких звезд?

– Клуб неплохо укрепился. С одной стороны, такого хоккеиста, как Капризов, сложно заменить, да и такого вратаря, как Сорокин, найти сложно. С другой стороны, тот же голкипер Ларс Юханссон и Сорокина вытеснял, и в плей-офф хорошо показывал себя. ЦСКА будет, как обычно, бороться за Кубок Гагарина, тем более что претендентов не так много.

– Капризов был главной звездой и лицом КХЛ. Сейчас в лиге таких ярких игроков больше нет. Это проблема для лиги?

– Конечно. Об этом уже не раз говорили. Мозякин и Зарипов, когда были помоложе, такими звездами являлись, а сейчас... Да, это очень серьезная проблема для КХЛ.

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