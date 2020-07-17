Хоккейную арену в Эдмонтоне серьезно затопило. Через 2 недели там начнется Кубок Стэнли

Еще один катаклизм подрывает спортивный сезон.

Хоккейная арена Rogers Place, на которой выступает «Эдмонтон Ойлерс», пострадала во время шторма.

«В результате сильного шторма одному из терминалов были нанесены повреждения. Также зафиксированы протечки в некоторых других частях здания. Мы производим оценку ущерба и в настоящее время уверены, что это не помешает нашей готовности принять матчи НХЛ», – сообщается в твиттер-аккаунте арены.

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На арене в Эдмонтоне должный пройти матчи плей-офф Западной конференции, а также финал Кубка Стэнли. Команды Восточной конференции будут бороться в Торонто.

Расширенный плей-офф НХЛ стартует 1 августа.

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