Панарин вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона

Конкуренты Артемия – Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Натан Маккиннон из «Колорадо».

Стали известны номинанты на «Харт Трофи» – приз, который вручают самому ценному игроку по итогам регулярного сезона в НХЛ.

В тройку претендентов вошли Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», Натан Маккиннон из «Колорадо» и российский форвард Артемий Панарин, который выступает за «Рейнджерс».

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Панарин в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 95 (32 + 63) очков.

В активе Маккиннона 93 (35 + 58) очка в 69 играх, в активе Драйзайтля – 110 (43 + 67) очков в 71 матче.

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