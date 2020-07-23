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В НХЛ появится новый клуб – «Сиэтл Кракен»

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«Сиэтл Кракен»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 43 минут

Начинай болеть сейчас, чтобы потом не называли глором.

С сезона-2021/22 в НХЛ появится новая команда. Клуб выбрал название «Сиэтл Кракен».

На презентации 23 июля франшиза представила имя, логотип и клубные цвета. «Сиэтл – город с богатой морской историей. Думаю, что название воплощает связь с морем и любопытство к тому, что находится в его пучинах. Теоретически, это отражает мощь и агрессию в игре в хоккей. Мы надеемся, что именно такое упорство будут демонстрировать наши игроки каждый раз, когда они выходят на лед», – рассказал генеральный директор команды Рон Фрэнсис официальному сайту НХЛ.

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Название и эмблему клуб представил в максимально пафосном ролике. Выглядит настолько круто, что за команду уже хочется болеть.

Мерч новичка уже можно приобрести, клуб выбрал для сайта максимально аутентичный домен – releasethekrakenstore.com (выпуститькракена.ком).

  • С приходом «Сиэтл Кракен» лига расширится до 32-х команд.
  • НХЛ возобновится 1 августа квалификацией Кубка Стэнли.

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