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Рекордное нарушение численного состава «Питтсбургом» – на лед высыпали 10 хоккеистов

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Нарушение «Питтсбурга»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через час

«Пингвины» утратили согласованность действий за время перерыва.

«Питтсбург» серьезно нарушил численный состав в выставочном матче против «Филадельфии», который состоятся накануне рестарта сезона.

«Посмотрите на изменения в составе «Питтсбурга», – сказал комментатор. – Я насчитываю на льду более пяти хоккеистов. Похоже, на льду половина команды».

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Он подсчитал правильно – на лед высыпало 10 полевых игроков. Это ровно половина от заявки.

  • «Филадельфия» выиграла со счетом 3:2 в овертайме.
  • Российские хоккеисты Евгений Малкин и Иван Проворов сделали по одному ассисту.
  • Сезон НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.

Хоккейную арену в Эдмонтоне серьезно затопило. Через 2 недели там начнется Кубок Стэнли

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