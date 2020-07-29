«Пингвины» утратили согласованность действий за время перерыва.

«Питтсбург» серьезно нарушил численный состав в выставочном матче против «Филадельфии», который состоятся накануне рестарта сезона.

«Посмотрите на изменения в составе «Питтсбурга», – сказал комментатор. – Я насчитываю на льду более пяти хоккеистов. Похоже, на льду половина команды».

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Он подсчитал правильно – на лед высыпало 10 полевых игроков. Это ровно половина от заявки.

«Филадельфия» выиграла со счетом 3:2 в овертайме.

Российские хоккеисты Евгений Малкин и Иван Проворов сделали по одному ассисту.

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.

Хоккейную арену в Эдмонтоне серьезно затопило. Через 2 недели там начнется Кубок Стэнли

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