Нарушение «Питтсбурга»
Фото: Eurosport
«Пингвины» утратили согласованность действий за время перерыва.
«Питтсбург» серьезно нарушил численный состав в выставочном матче против «Филадельфии», который состоятся накануне рестарта сезона.
«Посмотрите на изменения в составе «Питтсбурга», – сказал комментатор. – Я насчитываю на льду более пяти хоккеистов. Похоже, на льду половина команды».
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