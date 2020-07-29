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Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне

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Артемий Панарин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Хлебушек покорил Вашингтон.

Российский нападающий Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне.

Хоккеист проводит первый сезон в клубе – в последний раз дебютант клуба получал приз в 1992 году. За Панарина голосовали представители пресс-службы «Рейнджерс».

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  • Панарин провел 69 матчей, в которых набрал 95 баллов (32+63).
  • Ранее Артемий был номинирован на звание самого ценного игрока сезона в НХЛ.

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