Как сказал Артемий, у девушки появилось время подумать еще.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вынужденно отложил свадьбу с Алисой Знарок – дочерью экс-тренера сборной России Олега Знарка.

– Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать еще. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить – будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена.

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– Вы не отменили там все?

– Отменили, конечно. Но они удерживают какую-то сумму. Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже.

– Кто занимается подготовкой и организацией – Алиса?

– Ну, а как же? Я гостям со своей стороны полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Все спокойно, – цитирует 28-летнего Панарина «Спорт-Экспресс».

О будущей свадьбе стало известно в мае 2020 года.

Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».

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