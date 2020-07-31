Пандемия коронавируса нарушила все планы, но организаторы нашли выход.

Когда рестарт?

1 августа, то есть уже вот-вот-вот. Расписание выглядит так:

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1 августа – старт квалификационного раунда (плей-ин);

9 августа – старт первого раунда плей-офф;

23 августа – старт второго раунда плей-офф;

6 сентября – старт финалов конференций;

20 сентября – старт финала Кубка Стэнли;

2 октября – самая поздняя дата седьмого матча финала Кубка Стэнли.

Что такое плей-ин?

Так как сезон был прерван еще до того, как определись все пары, то боссы НХЛ нашли следующий выход: состав участников был расширен до 24, команды с 5-го по 12-е места в конференциях проведут свою мини-серию плей-офф до трех побед. Параллельно топ-четверки на Востоке и Западе разыгрывают места посева по системе «каждый с каждым».

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс» – «Миннесота Уайлд» Фото: Getty Images

Как все успеть?

Сложный вопрос. Очевидно, что кому-то из клубов придется провести 5 матчей в период с 1-го по 7-е августа – а уже 9-го выйти на игру первого раунда. То же самое касается и самого турнира навылет: когда закончится плей-ин, на каждый раунд плей-офф (это можно заметить по календарю) боссы отвели по две недели.

Если побеждать в каждом раунде за четыре-шесть игр, то у тебя будет шанс передохнуть. Если же какой-то команде не повезет, и серии с ее участием будут растягиваться на все 7 матчей, то она рискует получить два месяца рубилова без передышки. Или не рискует: при таком графике до финала дойти будет трудновато. Но другого варианта у НХЛ просто нет – иначе скомканным получится не только этот, но и следующий сезон.

Кстати, а когда следующий сезон?

Его предварительное расписание уже есть:

6 октября – драфт;

9 октября (или семь дней после последнего матча Кубка Стэнли) – открытие рынка свободных агентов;

17 ноября – открытие тренировочных лагерей сезона-2020/21;

1 декабря – старт сезона-2020/21.

Сидни Кросби Фото: Getty Images

Стоп, а матчи в этом сезоне пройдут где обычно?

Нет. Из-за пандемии COVID-19 команды сыграют не в привычном формате «дома-на выезде», а лишь в двух городах – Торонто и Эдмонтоне (в Канаде ситуация с вирусом помягче). В обоих городах будет играться по несколько матчей в день – в разные временные слоты. Приятный момент: часть игр в стартовых раундах пройдет в очень удобное для российских болельщиков время – вечером, а не поздней ночью. Например, «Каролина» Свечникова и «Рейнджерс» Панарина дважды сыграют в 19:00 по Москве.

Так выступит ли Капризов или нет?

Он как бы есть, но его как бы нет. Поскольку сезон-2019/20 не был завершен, НХЛ не разрешила выступать в плей-офф игрокам, не зацепившим регулярку. Кирилл Капризов («Миннесота»), а также Александр Романов («Монреаль») и Илья Сорокин («Айлендерс») обязаны находиться со своими командами и таким образом сожгут первый год контрактов новичков, но на льду не появятся. Более того, парни остаются без игровой практики до декабря.

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