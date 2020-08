Последний шанс Ковальчука, Панарин против Свечникова. Интриги плей-офф НХЛ

На Востоке у всех фаворитов проблемы, на Западе фаворитов нет.

Плей-офф Кубка Стэнли каждый год производит надругательство минимум над 2/3 прогнозов. За что его и любят. В этом же сезоне прогнозы и вовсе бессмысленны из-за сложившейся в мире и спорте обстановки. Разве что можно поставить на то, доиграют или не доиграют плей-офф. Тем не менее, как минимум первые раунды точно несут интригующие противостояния и вопросы, которые не хочется оставлять без ответа.

Лучший русский топ или лучший русский юниор?

Для болельщика из России в первом раунде не будет более интересного противостояния, чем «Рейнджерс» против «Харрикейнс». В синем углу одна из самых русских команд лиги, ведомая простым парнем из Коркино, которого упорно игнорировали на молодежном уровне, а теперь заслуженно номинируют на Харт Трофи. В красном – один-единственный 19-летний юниор, зато какой! В хит-параде лучших голов сезона два высших места должны быть за Свечниковым.

Регулярку «ураганы» провели сильнее: достаточно сказать, что на момент остановки сезона они проходили в плей-офф при меньшем количестве матчей, а «рейнджеры» – нет. Вот только все (!) четыре очные встречи остались за «Нью-Йорком», причем Артемий Панарин в них улетал в космос – 9 (3+6) очков. Контраргумент: с последней встречи прошло больше пяти месяцев, а «Каролина» в плей-офф попадает редко (четырежды за 18 лет), но там наводит шуму: Кубок Стэнли, финал плей-офф, два финала конференции.

Дефицит времени и арен невольно сыграл русским поклонникам на руку: две стартовые игры Панарина и Свечникова начнутся в детское время – в 19:00 мск (1 и 3 августа). Такой шанс упускать нельзя.

Чемпион регулярки снова провалится?

Никакого проклятья – все факторы объективны. «Бостон» был близок к Кубку Стэнли год назад, в этом сезоне великолепно провел регулярку. «Брюинс» могли спокойно готовиться к плей-офф, держа в памяти прошлогодний урок «Тампы», но пандемия испортила все.

Что имеют «мишки» теперь? Крайне возрастная команда несколько месяцев просидела без тренировок и должна сходу вливаться в плей-офф в очень плотном графике. Лучший игрок, а по совместительству и единственный молодой лидер «Брюинс» Давид Пастрняк в середине июля вынужденно сел на карантин из-за контакта с зараженным человеком и лишь 28-го возобновил занятия – в таких условиях «Бостон» автоматически лишается статуса фаворита.

«Тампа» – новый «Вашингтон»?

Почти все 10-е «Кэпиталс» были синонимом кубковых неудачников, а вот «Тампа» приятно удивляла. С приходом Джона Купера «молнии» превратились в постоянных участников плей-офф (с одним локальным провалом в 2017-м), да в каких: финал Кубка Стэнли-2015 и два финала Востока против будущих чемпионов.

Достойный результат, но с горчинкой: и с «Чикаго» в 2015-м, и с «Питтсбургом» в 2016-м, и с «Вашингтоном» в 2018-м «Тампа» вела по ходу серии, причем в обоих финалах конференции было 3-2 – одна победа до общего успеха. Большинство остальных противостояний «Лайтнинг» взяли за явным преимуществом, но, если соперник упирался, возникали проблемы.

Наконец, прошлый сезон: грандиозные 128 очков в регулярке и 3:0 в первом периоде первого матча против «Коламбуса». Тут «жакеты» поняли, что терять нечего, бросились вперед и обеспечили самый оглушительный вылет фаворита в истории.

Никита Кучеров забрасывает шайбу в выставочной игре «Флорида» – «Тампа-Бэй». В воротах Сергей Бобровский Фото: Getty Images

В августе «Тампа» снова будет претендентом №1, но с тяжелым бэкграундом. Серьезной загадкой остается Стивен Стэмкос, который травмировался в феврале и перенес операцию. Да, лидер «Тампы» – одна из худших кубковых звезд поколения (23 шайбы, 53 очка и полезность «-12» в 70 матчах). Но команда реально зависит от капитана: с его травмой в 2017-м «молнии» поплыли и вообще не попали в кубковую весну. В противоположность кэпу Никита Кучеров еще в молодые годы показал себя отличным кубковым бойцом. Но каждый новый плей-офф он проводил чуточку слабее.

Вывод очевиден: либо «Лайтнинг» пройдут плей-офф до конца, либо преемник «Вашингтона» официально утвержден.

Ковальчук – сейчас или никогда?

«Кэпиталс» не сдерживали эмоций после чемпионского прорыва-2018, и, судя по следующей весне, столь бурное празднование первого же успеха пресытило их. Герой победного плей-офф Кузнецов сдал и за последующие два года запомнился только кокаиновой историей, а Овечкин, возможно, решил, что легче и престижнее догнать Уэйна Гретцки по голам, чем Сидни Кросби по кубкам. Но в этом сезоне в столицу приехал старый приятель, который должен смотивировать Евгения, Александра и остальных.

Не секрет, что Илья Ковальчук возвращался в НХЛ ради Кубка Стэнли и места в Тройном золотом клубе. Маршрут, правда, был выбран странный: «Лос-Анджелес» в последние годы претендовал только на высокие драфт-пики. Зимой Илья произвел короткий всплеск после перехода в «Монреаль», а за «Вашингтон» успел сыграть всего семь матчей.

Кови – неплохой лидер и заводила, способен сыграть в большинстве. Кроме мотивации сейчас «Вашингтону» ничего не нужно. Если в других командах были травмированные или заразившиеся игроки, то столичный коллектив полностью здоров. Ковальчуку 37 – другого шанса увидеть свою фамилию на одном из главных спортивных трофеев у него уже не будет.

Кто станет новой сенсацией на Западе?

Забавно, как в течение 10 лет конференции поменялись местами. На рубеже 00-х/10-х Запад был намного сильнее и имел свой пул контендеров («Детройт», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Анахайм», «Сан-Хосе»), а на Востоке часто прорывались однодневки вроде «Филадельфии»-2010 или «Нью-Джерси»-2012. Да и «Питтсбург» тогда дважды выстрелил на запредельном уровне молодых Малкина и Кросби, а не на командной игре.

Теперь на Атлантическом побережье собрана группа заведомых фаворитов, в то время как Запад после «Чикаго»-2015 не произвел ни одного прогнозируемого финалиста: постаревший и списанный «Сан-Хосе»-2016, с трудом попавшие в заветную восьмерку «Нэшвилл»-2017 и «Сент-Луис»-2019, дебютант-сенсация «Вегас»-2018. Характерно, что пока только «Предаторс» удалось год спустя дойти хотя бы до второго раунда (там и вылетели).

Так что забываем о действующем чемпионе «Сент-Луисе» и не рассчитываем на уж слишком классный «Колорадо». Постаревший «Даллас», мусорный «Эдмонтон» с двумя бриллиантами, молодые и загадочные «Ванкувер», «Аризона» – какого-то из их должно прорвать. Ну или «Вегас» и «Нэшвилл» снова удивят. А вдруг давно забитый «Чикаго» повторит прошлогодний путь «блюзменов»?

Поможет ли домашний плей-офф Канаде прервать черную эру?

Помните шапкозакидательский английский лозунг на футбольном ЧМ-2018: «Футбол едет домой» (Football’s coming home)? Такие же мысли крутятся в отношении хоккея у канадцев перед каждым плей-офф. Да, их ожидание победы затянулось не настолько (с 1993-го, а не 1966-го), но и Кубок Стэнли разыгрывается не раз в четыре года + претендентов на него от Канады больше (семь команд, а не одна сборная).

Прозвучит цинично, но пандемия может стать для родины хоккея подарком судьбы:

все матчи пройдут дома;

благодаря расширенному плей-офф за Кубок сразятся шесть канадских коллективов («Ванкувер» и «Монреаль» не прошли бы по стандартной системе);

длительная пауза примерно уравняла всех участников.

В последние годы надежды возлагались на «Торонто» и «Виннипег». «Лифс» три сезона вышвыривались в первом же раунде, а «Джетс» в 2018-м дошли до финала конфы, но не развили успех. Этой весной они считались бы максимум теневым претендентом, но… смотрим пункт третий.

Главной же загадкой плей-офф видится «Эдмонтон». После прорывного сезона-2016/17 в «Ойлерс» видели нового многолетнего контендера, но два последующих года они были чудовищны. На «нефтяников» махнули рукой, а они воспряли, причем сильнее тащил Леон Драйзайтль, а не новый канадский кумир Коннор Макдэвид. С этим связана последняя интрига.

Макдэвид – кубковый или некубковый?

Капитан «Эдмонтона» – объективно лучший хоккеист пятилетия. Да, он мог в одном конкретном сезоне уступить Никите Кучерову (2018/19) или даже собственному партнеру Драйзайтлю (2019/20), но никто не провел всю пятилетку настолько же сильно. Но это касается регулярных чемпионатов.

В плей-офф Макдэвид попал всего один раз – в 2017-м. 9 очков и 5 шайб в 13 матчах в 20 лет против сильной защиты «Сан-Хосе» (финалиста предшествующего сезона) и разрушительного звена Райана Кеслера – результат достойный. Но от нового Гретцки болельщики ждут великих свершений. В остальных сезонах Коннор никуда не вытащил «Ойлерс» и дважды засветился на чемпионатах мира. Русский ЧМ-2016 Макди провел опять-таки хорошо для 19-летнего юниора и средне для человека с ником The Next One, но победная шайба в финале все искупила. А вот ЧМ-2018… четвертое место, 0+1 в полуфинале и матче за бронзу.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль перед Матчем всех звезд-2020 Фото: Getty Images

Пока в кубковых играх Макдэвид не выдерживает сравнения не только с Уэйном Гретцки и Марио Лемье, но и с другими их наследниками – Эриком Линдросом и Сидни Кросби. Коннору 23, он входит в прайм. Прямо сейчас от «Ойлерс» не ждут Кубка, но уже пора бы врубать магию и в плей-офф.

