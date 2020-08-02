Мэттью Ткачак – новый обладатель титула «Самый грязный хоккеист мира».

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли получил серьезную травму в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Калгари».

В первом периоде нападающий «Флэймс» Мэттью Ткачак встретил Шайфли в своей зоне. После того как Марк избавился от шайбы, Ткачак врезался в соперника у борта и, похоже, наступил лезвием конька на незащищенное место ноги хоккеиста «Джетс».

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Лайнсмены тут же остановили встречу, поскольку Шайфли упал на лед и держался за поврежденную конечность. Он покинул площадку только при помощи партнеров и больше в игре не появлялся.

«Я следовал за ним в защите, это просто несчастный случай, – заявил Ткачак после матча. – Чувствую себя ужасно. Он развернулся, и мой левый конек немного колебался, я двигался слишком быстро по своим меркам. Все выглядело так, будто я задел его. Но тело Марка двигалось в одну сторону, но когда я хитовал его, нога Шайфли осталась в другой стороне.

Это не очень здорово для хоккея, когда кто-то из таких классных парней остается вне игры. Это большое несчастье, трагедия и кошмарная случайности. Чувствую себя ужасно из-за этого, но там не было ничего намеренного. Не рад этим обстоятельствам, но надеюсь, что с Марком все хорошо», – цитирует Ткачака Sportsnet.

Капитан «Виннипега» Блэйк Уиллер подрался с Ткачаком после травмы Шайфли.

Марк Шайфли лидировал в «Джетс» по результативным баллам в этом сезоне и набрал 73 очка в 71 матче НХЛ.

«Калгари» выиграл первый матч со счетом 4:1.

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