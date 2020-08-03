Обошлось без голов из-за ворот за шиворот голкиперам.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал хет-трик во втором матче плей-офф Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

На пятой минуте Себастьян Ахо вошел в зону, отдал пас вперед, и Свечников послал шайбу между щитков Хенрика Лундквиста.

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В середине первого периода «Нью-Йорк» получил преимущество 5-на-3, и Артемий Панарин на добивании сравнял счет с острого угла.

На 22-й минуте «Харикейнс» оказались в большинстве, Андрей получил шайбу почти у синей линии и хлестким щелчком расстрелял вратаря.

А в заключительном периоде Ахо и Свечников вылетели в быстрое нападение, финн скинул справа в центр партнеру, и Андрей поразил пустой угол ворот Лундквиста.

«Каролина» победила «Рейнджерс» – 4:1 и повела в серии плей-офф со счетом 2:0.

Андрей Свечников стал первым хоккеистом в истории франшизы, который сделал хет-трик в матче Кубка Стэнли.

Он – 10-й игрок, кто в возрасте младше 21 года забросил две и более шайбы в плей-офф НХЛ.

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