«Вашингтон» уступил по буллитам, Александр не набрал ни одного очка.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы» в матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли.

«Если сравнивать регулярные матчи и кубковые, то вторые обычно получаются более интенсивными, более силовыми, и мы сегодня старались задать игре соответствующий тон.

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Поэтому я бы не назвал наш старт слабым, даже несмотря на счет 0:2 к середине второго периода. Первый пропущенный гол – наша собственная ошибка. Такое случается, когда команды еще не в оптимальной форме.

Сейчас сложно сказать, в каком состоянии наше звено. Но мы точно знаем, что можем играть лучше. Обязаны это делать. Да, сегодня мы не уступили сопернику в физике, но в плане создания моментов не преуспели. Впрочем, у нас есть еще две игры, чтобы раскачаться. Для этого и проводится этот круговой турнир», – цитирует 34-летнего Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» уступил со счетом 2:3 по буллитам.

Овечкин не набрал очков, но за 21,5 минуты трижды бросил в створ и применил шесть силовых приемов.

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