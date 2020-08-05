Травма Джейка Маззина
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Спортсмен не продолжил игру.
Защитник «Торонто» Джейк Маззин получил неприятную травму во время матча предварительного раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса».
В конце третьего периода 31-летний хоккеист угодил в неудачный стык с нападающим Оливером Бьоркстрандом, влетев головой в его бедро.
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Маззин лежал на льду примерно 10 минут, но затем медбригада все же унесла его с площадки на носилках.
- «Торонто» обыграл «Коламбус» со счетом 3:0.
- Маззин – победитель чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016) в составе сборной Канады.
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