Евгений даже нашел силы вернуться на лед.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов избежал серьезной травмы в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

На 19-й минуте первого периода 28-летний Кузнецов боролся с нападающим соперника Коннором Буннаманом. Тот сделал подсечку и опрокинул Евгения на лед. При падении нога Кузнецова неестественно изогнулась в колене, и хоккеист отправился в раздевалку, а его обидчик – на скамейку штрафников.

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Во втором периоде Кузнецов вернулся на лед, но не отметился результативными действиями и иногда смотрел на пострадавшую ногу. В третьем периоде он вышел только на три смены и завершил матч досрочно.

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 1:3.

Кузнецов не может выступать за сборную России из-за дисквалификации за употребление кокаина.

Хоккеист «Торонто» влетел головой в бедро соперника, через 10 минут его унесли на носилках

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