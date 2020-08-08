А это был решающий матч серии.

«Торонто» встречался с «Коламбусом» в четвертом матче квалификационного раунда Восточной конференции. Счет в серии до трех побед к тому моменту был 2-1 в пользу «Блю Джекетс»

«Мэйпл Лифс» пропустили быструю шайбу от Кэма Аткинсона, во втором периоде Владислав Гавриков удвоил счет, а на 55-й минуте Бун Дженнер поставил «листья» на край пропасти.

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И тогда пошло чудесное спасение «Торонто». Канадский клуб снял вратаря, и Вильям Нюландер на 57-й минуте затолкал первую шайбу при игре 6-на-5. Спустя 54 секунды Джон Таварес с пятака сократил отставание до одного гола.

На последней минуте основного времени Таварес с левого фланга сделал пас направо, Остон Мэттьюс увидел на дальнем краю льда Зака Хаймана, и вингер «Мэйпл Лифс» поразил сетку за 23 секунды до сирены.

В овертайме «Торонто» получил большинство, проиграл вбрасывание, но сохранил владение в чужой зоне. Таварес оказался в левом круге атаки, перевел направо Мэттьюсу, и Остон забросил победную шайбу.

«Кленовые листья» вытащили невероятный матч со счета 0:3 и победили 4:3 в дополнительное время.

В серии теперь равенство – 2-2, и участника первого раунда Кубка Стэнли теперь определит решающая пятая встреча.

Хоккеист «Торонто» влетел головой в бедро соперника, через 10 минут его унесли на носилках

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