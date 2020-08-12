А игра продлилась до пяти овертаймов.

«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф только в пятом овертайме (3:2).

Одним из главных героев встречи стал голкипер Андрей Василевский. 26-летний вратарь отразил 61 бросок из 63 и установил личный рекорд, а также превзошел клубное достижение легендарного Николая Хабибулина по отбитым броскам в матче плей-офф.

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По ходу матча Василевский попал в жесткий стык с соперником – американским нападающим Эриком Робинсоном. Андрей среагировал на его бросок, но форвард на скорости влетел ему в голову. Вратарь вытер с лица немного крови, получил помощь от врачей и невозмутимо вернулся в рамку.

Соперник Василевского, вратарь «Коламбуса» Юнас Корписало, отразил 85 бросков и обновил рекорд плей-офф НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал два ассиста.

Кузнецов чудом избежал тяжелой травмы – после стыка с соперником его нога неестественно вывернулась

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