Проснулся, но команда пропустила пять.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первые шайбы после рестарта сезона в НХЛ. Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин сделал дубль.

На 56-й секунде Овечкин налетел на соперника на правом фланге, подхватил шайбу, подработал ее коньком, выкатился на пятак и с неудобной подбросил в сетку.

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«Кэпиталс» дожили с преимуществом в счете до первого большого перерыва, но во втором периоде «Айлендерс» забросили две шайбы за шесть минут. Овечкин спустя 1,5 минуты подставил клюшку под бросок Брендена Диллона и перевел его в ворота Семена Варламова.

Но равенство сохранялось лишь 15 секунд – «островитяне» легко вырвались вперед, добавили еще один гол на 57-й минуте и забросили в пустые за пару мгновений до финальной сирены.

2:5 – «Вашингтон» уступил «Нью-Йорку» и проигрывает в серии со счетом 0-2.

Александр Овечкин провел восьмой матч с несколькими заброшенными шайбами в плей-офф НХЛ.

После дубля у Ови 67 голов в Кубке Стэнли. Он стал самым результативным хоккеистом с момента дебюта в плей-офф НХЛ в 2008 году. Александрпо этому показателю Синди Кросби, у которого 65 шайб за 12 сезонов.

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