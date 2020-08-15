Александр Овечкин, «Вашингтон» – «Нью-Йорк Айлендерс»
Фото: Getty Images
Проснулся, но команда пропустила пять.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первые шайбы после рестарта сезона в НХЛ. Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин сделал дубль.
На 56-й секунде Овечкин налетел на соперника на правом фланге, подхватил шайбу, подработал ее коньком, выкатился на пятак и с неудобной подбросил в сетку.
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«Кэпиталс» дожили с преимуществом в счете до первого большого перерыва, но во втором периоде «Айлендерс» забросили две шайбы за шесть минут. Овечкин спустя 1,5 минуты подставил клюшку под бросок Брендена Диллона и перевел его в ворота Семена Варламова.
Но равенство сохранялось лишь 15 секунд – «островитяне» легко вырвались вперед, добавили еще один гол на 57-й минуте и забросили в пустые за пару мгновений до финальной сирены.
2:5 – «Вашингтон» уступил «Нью-Йорку» и проигрывает в серии со счетом 0-2.
- Александр Овечкин провел восьмой матч с несколькими заброшенными шайбами в плей-офф НХЛ.
- После дубля у Ови 67 голов в Кубке Стэнли. Он стал самым результативным хоккеистом с момента дебюта в плей-офф НХЛ в 2008 году. Александр по этому показателю Синди Кросби, у которого 65 шайб за 12 сезонов.
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