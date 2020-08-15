По словам коуча «Харрикейнс», повреждение «выглядит скверно».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (1:3).

Свечников подвернул правую ногу и неудачно упал на лед. Хоккеиста под руки увели с площадки партнеры по команде.

НХЛ Свечников забросил 3 шайбы «Рейнджерс» и стал первым хоккеистом «Каролины» с хет-триком в плей-офф 03/08/2020 В 20:43

«Прямо сейчас мне тяжело, парень получил травму, и она выглядит действительно скверно. Вот и все, о чем я сейчас думаю. Я сочувствую ему. Я попросту не могу дать никаких других комментариев сейчас, честно говоря», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

После игры Свечников отсутствовал в раздевалке «Каролины».

«Харрикейнс» выбрали Свечникова на драфте 2018 года под общим вторым номером.

В 6 матчах плей-офф-2020 Андрей набрал 7 (4+3) очков.

Овечкин сделал дубль и обошел Кросби по шайбам в КС за 12 лет. Но не спас «Вашингтон» от провала

Подписывайся на нас в телеграме

НХЛ Драка с Овечкиным, лакросс-голы и рекорды НХЛ. Свечников как главный тинейджер русского хоккея 19/02/2020 В 16:58