Овечкин вновь замолчал.

«Вашингтон» уступил в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс».

Столичный клуб пропустил от Андерса Ли еще в первом периоде, но Евгений Кузнецов на 26-й минуте из правого круга вбрасывания реализовал большинство и сравнял счет.

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1:1 на табло продержались до сирены об окончании основного времени, а в овертайме Мэттью Барзэл забросил победную для «Айлендерс» шайбу.

1:2 в матче и 0-3 в серии – «Кэпиталс» в одном шаге от вылета из плей-офф.

Александр Овечкин после рестарта сезона забросил лишь две шайбы – во второй игре с «Айлендерс», в которой «Вашингтон» проиграл со счетом 2:5.

В истории НХЛ лишь четыре команды совершали камбэк после 0-3 в серии – в 1942-м, 1975-м, 2010-м и 2014-м. Семь сезонов назад «Лос-Анджелес» потерпел три стартовых поражения и прошел «Сан-Хосе» в первом раунде Кубка Стэнли.

Овечкин сделал дубль и обошел Кросби по шайбам в КС за 12 лет. Но не спас «Вашингтон» от провала

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