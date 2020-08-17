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«Еще ничего не потеряно». Овечкин – о 0-3 в серии с «Айлендерс»

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Александр Овечкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

С 0-2 в 2018-м «Кэпиталз» отыгрались.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал сложное турнирное положение в первом раунде Кубка Стэнли – команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» три матча подряд.

«Нужно двигаться дальше. Ситуация тяжелая, но пока ничего не кончено. Никогда нельзя переставать верить. Мы выиграли Кубок Стэнли, когда в серии уступали 0-2 «Коламбусу». Тогда мы смогли вернуться», – приводит слова 34-летнего Овечкина журналист TSN Марк Мастерс.

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  • Третий матч «Вашингтон» проиграл в овертайме со счетом 1:2.
  • «Кэпиталз» завоевали трофей по итогам сезонам-2017/18.

Кузнецов забросил, но «Вашингтон» присел на 0-3 и оказался в шаге от вылета из Кубка Стэнли

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