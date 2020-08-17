Александр Овечкин
Фото: Getty Images
С 0-2 в 2018-м «Кэпиталз» отыгрались.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал сложное турнирное положение в первом раунде Кубка Стэнли – команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» три матча подряд.
«Нужно двигаться дальше. Ситуация тяжелая, но пока ничего не кончено. Никогда нельзя переставать верить. Мы выиграли Кубок Стэнли, когда в серии уступали 0-2 «Коламбусу». Тогда мы смогли вернуться», – приводит слова 34-летнего Овечкина журналист TSN Марк Мастерс.
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Овечкин сделал дубль и обошел Кросби по шайбам в КС за 12 лет. Но не спас «Вашингтон» от провала
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- Третий матч «Вашингтон» проиграл в овертайме со счетом 1:2.
- «Кэпиталз» завоевали трофей по итогам сезонам-2017/18.
Кузнецов забросил, но «Вашингтон» присел на 0-3 и оказался в шаге от вылета из Кубка Стэнли
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