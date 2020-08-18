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Задоров с такой мощью впечатал соперника в бортик, что тот едва не потерял коньки

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Хит Никиты Задорова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Впечатляющий хит, но вот с результативностью было не очень.

Российский нападающий «Колорадо» Никита Задоров отметился брутальным хитом в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Аризоны».

25-летний хоккеист так впечатался в Винсента Хайностроза из команды соперника, что тот перевалился через борт и чуть не вылетел со льда.

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  • «Колорадо» разгромил «Аризону» со счетом 7:1, расклад в серии – 3-1 в пользу «Эвеланш».
  • Задоров и Валерий Ничушкин в сверхрезультативном матче не набрали ни одного очка, Владислав Наместников пропускал встречу.

Кузнецов чудом избежал тяжелой травмы – после стыка с соперником его нога неестественно вывернулась

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