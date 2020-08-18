Хит Никиты Задорова
Фото: Getty Images
Впечатляющий хит, но вот с результативностью было не очень.
Российский нападающий «Колорадо» Никита Задоров отметился брутальным хитом в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Аризоны».
25-летний хоккеист так впечатался в Винсента Хайностроза из команды соперника, что тот перевалился через борт и чуть не вылетел со льда.
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- «Колорадо» разгромил «Аризону» со счетом 7:1, расклад в серии – 3-1 в пользу «Эвеланш».
- Задоров и Валерий Ничушкин в сверхрезультативном матче не набрали ни одного очка, Владислав Наместников пропускал встречу.
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