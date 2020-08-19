Александр спас команду от вылета в день рождения сына.

«Вашингтон» спасся от вылета в первом раунде плей-офф НХЛ, проигрывая «Айлендерс» 0-3 в серии и 0:2 в четвертом матче. Победа досталась благодаря российским хоккеистам.

Во втором тайме отставание «Кэпиталз» сократил Евгений Кузнецов при игре четыре на четыре. Затем Александр Овечкин реализовал большинство (Кузнецов был среди ассистентов), а в третьем периоде он забросил победную шайбу с передачи Дмитрия Орлова.

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Овечкин признан первой звездой матча, Кузнецов – второй. 31-летний Овечкин обошел Сидни Кросби и Горди Хоу по голам в плей-офф (69 шайб), повторил результат Люка Робитайла по голам в матчах с угрозой вылета из плей-офф (13 шайб) и российский рекорд Евгения Малкина по матчам с двумя и более голами в плей-офф.

Александр переломил матч в день рождения своего старшего сына.

Пятый матч состоится 20 августа.

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