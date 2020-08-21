Александр неудачно провел последний матч серии.

«Вашингтон» покинул плей-офф НХЛ после поражения в пятом матче серии с «Айлендерс».

Столичный клуб уступил со счетом 0:4 и 1-4 в серии – после трех поражений подряд команда вырвала один матч, но этого не хватило для камбэка. В решающей встрече капитан команды Александр Овечкин нанес 3 броска в створ ворот, применил два силовых и завершил игру с коэффициентом полезности «-3».

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Евгений Кузнецов также ушел в минус («-2»), у Ильи Ковальчука и Дмитрия Орлова нулевой показатель полезности.

За «Вашингтон» также выступает вратарь Илья Самсонов, который в этой игре не вышел на лед.

«Кэпиталс» второй год подряд выбывают из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде.

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