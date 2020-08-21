Денис Гурьянов
Фото: Eurosport
Хоккеист помог клубу выйти во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
«Даллас» обыграл «Калгари» со счетом 7:3 в матче первого раунда плей-офф НХЛ, при этом к седьмой минуте первого периода «Старс» уступали в счете 0:3.
Главной звездой вечера стал 23-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Он первый хоккеист с российским паспортом, оформивший покер в матче розыгрыша Кубка Стэнли. К голевому достижению страйкер добавил один ассист.
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Также Денис стал вторым новичком-автором покера в плей-офф в истории НХЛ. После игры Гурьянов удостоился подарка от команды.
- Это был шестой матч серии – «Даллас» довел счет до 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф.
- За всю историю турнира только 35 хоккеистов оформляли покер.
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