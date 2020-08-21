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Форвард «Далласа» Гурьянов оформил первый русский покер в истории плей-офф НХЛ

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Денис Гурьянов

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
6 минут назад

Хоккеист помог клубу выйти во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

«Даллас» обыграл «Калгари» со счетом 7:3 в матче первого раунда плей-офф НХЛ, при этом к седьмой минуте первого периода «Старс» уступали в счете 0:3.

Главной звездой вечера стал 23-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Он первый хоккеист с российским паспортом, оформивший покер в матче розыгрыша Кубка Стэнли. К голевому достижению страйкер добавил один ассист.

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Также Денис стал вторым новичком-автором покера в плей-офф в истории НХЛ. После игры Гурьянов удостоился подарка от команды.

  • Это был шестой матч серии – «Даллас» довел счет до 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф.
  • За всю историю турнира только 35 хоккеистов оформляли покер.

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