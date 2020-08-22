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«Сент-Луис» не защитил титул и вылетел из Кубка Стэнли, Тарасенко не играл из-за травмы

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Владимир Тарасенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Тарасенко и Барбашев отправляются на отдых вслед за Овечкиным, Малкиным и Панариным.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша-2019/20 в первом раунде.

Исход противостояния с «Ванкувером» решился в шестом матче серии, который завершился со счетом 2:6. «Сент-Луису» удалось выиграть только две встречи.

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В решающей игре российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями, а Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.

  • В следующем раунде «Ванкувер» сыграет против «Вегаса».
  • В 2019-м Тарасенко и Барбашев входили в состав чемпионской команды.
  • Ранее вылетели клубы Евгения Малкина, Артемия Панарина и Александра Овечкина.

«Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде

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