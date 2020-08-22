Владимир Тарасенко
Фото: Getty Images
Тарасенко и Барбашев отправляются на отдых вслед за Овечкиным, Малкиным и Панариным.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша-2019/20 в первом раунде.
Исход противостояния с «Ванкувером» решился в шестом матче серии, который завершился со счетом 2:6. «Сент-Луису» удалось выиграть только две встречи.
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В решающей игре российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями, а Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.
- В следующем раунде «Ванкувер» сыграет против «Вегаса».
- В 2019-м Тарасенко и Барбашев входили в состав чемпионской команды.
- Ранее вылетели клубы Евгения Малкина, Артемия Панарина и Александра Овечкина.
«Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде
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