Тарасенко и Барбашев отправляются на отдых вслед за Овечкиным, Малкиным и Панариным.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из розыгрыша-2019/20 в первом раунде.

Исход противостояния с «Ванкувером» решился в шестом матче серии, который завершился со счетом 2:6. «Сент-Луису» удалось выиграть только две встречи.

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В решающей игре российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями, а Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.

В следующем раунде «Ванкувер» сыграет против «Вегаса».

В 2019-м Тарасенко и Барбашев входили в состав чемпионской команды.

Ранее вылетели клубы Евгения Малкина, Артемия Панарина и Александра Овечкина.

«Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде

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